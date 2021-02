Uno dei beni più importanti per ogni utente è senza ombra di dubbio il suo conto corrente, esso infatti, è uno strumento bancario divenuto ormai di assoluta necessità, sia per chi desidera iniziare una qualche attività in campo finanziario, dal momento che consente di muovere denaro, sia per coloro che vogliono usarlo come semplice conto deposito per tenere al sicuro i propri risparmi magari in attesa di un investimento importante.

Ciò ovviamente pone al centro di tutto per l’appunto il conto, che per antonomasia contiene denaro e spesso non poco, dettaglio ovviamente ben chiaro a tutti, tra cui però anche a gente poco raccomandabile come truffatori e hacker, i quali, resisi conto che attaccare direttamente un’istituto bancario è orami impossibile, hanno cambiato target, puntando direttamente gli utenti, decisamente più vulnerabili.

SMS di phishing

Ultimamente all’interno della community sta circolando un nuovo SMS truffaldino che ovviamente mira a rubare tutto ciò che è depositato sul conto di chi lo riceve, la formula è sempre la stessa, all’interno del corpo testo infatti, abbiamo l’avviso di una limitazione al conto corrente, seguita dall’invito a risolvere la questione cliccando su un apposito link.

Inutile stare a dire che tale SMS rientra nella categoria di phishing alla perfezione, se doveste infatti cliccare su quel link, verreste inviti su una falsa area clienti Sanpaolo ove le vostre credenziali, una volta inserite, verrebbero immediatamente copiate dai truffatori con esito abbastanza immaginabile.

Inutile stare a sottolineare che dovete assolutamente diffidare da questo tipo di SMS e avere occhio scettico, dal momento che le banche non usano mai canali come gli SMS per comunicare.