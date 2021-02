Senza ombra di dubbio, possiamo dire che SMS sono una pietra miliare della messaggistica. Infatti, i famosissimi messaggi con un limite di 165 caratteri sono decisamente rimasti nel cuore di tutto, per poi col tempo lasciare spazio a nuove piattaforme di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Google, però, sembra che abbia voglia di ridare voce in capitolo ai vecchi messaggi, e ha deciso di farlo andando ad introdurre la versione 2.0. Questa sarebbe un miglioria dei vecchi messaggi ed è possibile ottenerla tramite il Play Store.

SMS 2.0 arrivano in Italia e vogliono battere la concorrenza di WhatsApp e Telegram

L’app di messaggistica rilasciata da Google ha numerose funzionalità interessanti che la rendono in grado di competere con i colossi della messaggistica di cui abbiamo parlato prima. Ecco tutte le caratteristiche degli SMS 2.0:

Possibilità di inviare contenuti multimediali come: foto, video, emoji, adesivi e note vocali

come: foto, video, emoji, adesivi e note vocali Si potranno creare anche chat di gruppo

È possibile condividere posizioni geografiche anche in tempo reale

anche in Potrete cercare ogni contenuto inviato all’interno della chat

inviato all’interno della chat Quando un utente leggerà un vostro messaggio riceverete una notifica di conferma lettura, ovviamente anche a parti invertite

Per quanto riguarda la verifica del supporto da parte del vostro provider e l’attivazione, dopo aver scaricato l’app dal Play Store, apritela e pigiate in alto a destra sui tre puntini bianchi. Si aprirà successivamente un menù a tendina, andate su Impostazioni e dovrete andare nella sezione “Funzionalità chat”.

Se quando andrete a cliccare vi uscirà scritto “Funzionalità di chat non disponibili per questo dispositivo”, significherà che il vostro provider non mette a disposizione questa funzionalità e dovrete aspettare. Mentre, in caso contrario potrete usare gli SMS 2.0 di Google sin da subito.