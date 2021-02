Ci sono importanti novità sul fronte commerciale per Iliad. Il provider francese ha lanciato nelle scorse settimane la sua tariffa Giga 70. La nuova offerta inserita a listino prevede un rapporto tra consumi e costi ancora più vantaggioso per i clienti. Gli utenti avranno a loro disposizione minuti senza limiti, SMS da inviare a tutti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’opzione è di 9,99 euro.

Iliad, il provider chiude la porta all’app ufficiale per Android

Se le caratteristiche convenienti delle tariffe Iliad sono conosciute da clienti ed addetti ai lavori, c’è una aspetto negativo del provider francese che non è sfuggito. Ancora oggi, infatti, i clienti Iliad dovranno rinunciare ad un servizio a dir poco strategico: l’app ufficiale.

Sia sugli smartphone Android sia sugli iPhone, i clienti di Iliad dovranno rinunciare all’app ufficiale per la gestione del loro profilo tariffario. La gestione dell’account per ogni abbonato è vincolata al sito del provider.

Nel corso dei mesi precedenti, numerose indiscrezioni parlavano di una release dell’app nel corso del 2021. Ad oggi questo scenario non è confermato. Anche da ambienti vicini ad Iliad, le notizie su prossime novità non hanno come oggetto l’arrivo di un’app ufficiale. E’ plausibile quindi che il servizio continuerà ad essere assente nel medio periodo.

Sempre su smartphone Android, gli utenti non potranno più sfruttare nemmeno le app parallele presenti su Google Play Store. La maggior parte delle app per la gestione del profilo Iliad non è più disponibile. Tra queste anche Area Personale.