Fino al 3 marzo, Comet ha deciso di presentare al pubblico italiano una campagna promozionale davvero unica ne proprio genere, la perfetta occasione per gli utenti per raggiungere l’acquisto dei prodotti più desiderati in assoluto, con i quali godere di prestazioni incredibilmente varie ed elevate

Gli acquisti potranno essere completati sia nei punti vendita, che direttamente online sul sito ufficiale, in questo modo l’utente potrà raggiungere gli stessi identici prodotti anche dal divano di casa, fruendo di due vantaggi speciali. In primis è prevista la spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente da ciò che è stato acquistato, in secondo luogo è anche attivo un extra sconto del 5% applicato direttamente nel carrello (da aggiungere alle promozioni elencate nell’articolo).

Comet: il volantino è davvero unico nel proprio genere

I prodotti in promozione da Comet sono tantissimi, uno dei migliori è sicuramente il nuovissimo Apple iPhone 12, nella versione con 64GB di memoria interna, attualmente in vendita a 849 euro, al posto di 939 euro di listino.

L’alternativa più valida, restando entro la fascia alta del mercato della telefonia mobile, è rappresentata da Xiaomi Mi 10T Pro, in vendita a 549 euro, oppure anche un buonissimo Vivo X51 5G da 699 euro.

Tutte le altre promozioni del volantino Comet sono riassunte dettagliatamente nelle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale, ricordando le limitazioni ed i vincoli espressi in precedenza.