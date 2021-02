Volete chattare con qualcuno senza far capire chi siete? Potete farlo tranquillamente inviando degli SMS del tutto anonimi. Di fatto, con le app di messaggistica non è possibile fare tutto ciò, e anche per questo motivo gli SMS vengono ancora rigorosamente utilizzati. Infatti, gli operatori telefonici continuano a mettere al servizio degli utenti dei pacchetti molto invitanti per quanto concerne i messaggi, che potrebbero tornarci molto utili soprattutto nel caso in cui siamo senza Giga per navigare in internet.

È importante specificare che i messaggi anonimi si possono inviare basandosi sull’operatore telefonico. Di fatto, tutto ciò dovrà essere fatto con l’invio di un codice specifico, basato appunto sull’operatore. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i codici e come poterli utilizzare nella maniera giusta.

SMS anonimi: ecco tutti i codici in base all’operatore

Iniziamo parlando di TIM: con l’operatore italiano più importante, avete la possibilità di inviare SMS anonimi inviandoli al 4933, inserendo all’interno di esso ANON seguito da uno spazio, il numero del destinatario e il testo. Ogni SMS avrà il costo di 30 centesimi.

Continuiamo con Vodafone. In tal caso, dovrete inviare il messaggio al numero 4895894 utilizzando S seguito da uno spazio, il numero del destinatario e il messaggio da inviare. Il costo totale è di 50 centesimi a messaggio.

Continuiamo con Wind. È possibile inviare gli SMS anonimi scrivendo al suo interno questo codice, rispettando rigorosamente gli spazi: *k *#s. Questa tariffa è la meno costosa, infatti ogni messaggio vi costerà 15 centesimi.

Concludiamo con il metodo per i clienti ex Tre. Si dovrà inserire il messaggio al numero 48383 e il costo sarà di 30 centesimi a messaggio.