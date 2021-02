I crossover di Fortnite Capitolo 2 – Stagione 5 non sono ancora finiti. Epic ha appena svelato i suoi prossimi cacciatori, due personaggi iconici del popolare gioco di combattimento Street Fighter. La società ha rivelato il teaser ed immediatamente il trailer di rivelazione, dando ai giocatori uno sguardo alle nuove skin.

Non ci è voluto molto prima che Epic rilasciasse dettagli dell’ultimo crossover. Infatti, la societá ha rilasciato sia una conversazione audio dell’Agente Jonesy che un nuovo trailer di lancio ufficiale. Il trailer mostra l’agente apparire in una vecchia scuola di Street Fighter arcade, dove proietta due personaggi nell’universo di Fortnite.

Fortnite x Street Fighter: arrivano Ryu e Chun-Li sul mondo di gioco

Il registro audio include una conversazione tra l’agente Jonesy e un nemico senza nome che, in base al dialogo, sta tentando di combattere con il personaggio di Fortnite. Chiunque abbia familiarità con l’universo di Street Fighter riconoscerà immediatamente i riferimenti ai giochi. A quella trasmissione audio si unisce un nuovo trailer di mezzo minuto che mostra l’agente Jonesy nel gioco arcade Street Fighter; esso trasporta i combattenti Ryu e Chun-Li con lui sull’isola battle royale. Questo rende i due personaggi gli ultimi “cacciatori” della stagione.

Nessuna delle skin di Street Fighter è disponibile nel negozio di articoli di Fortnite in questo momento e Epic non ha rilasciato il trailer o le immagini della skin sul suo account Twitter. Non è chiaro se il trailer di lancio sia stato rilasciato in anticipo, ma indipendentemente da ció, Ryu e Chun-Li dovrebbero arrivare presto.