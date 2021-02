I prezzi attualmente disponibili da Comet sono tra i migliori del periodo, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra tantissimi prodotti, anche di fascia alta, in vendita a cifre invidiabili, con le quali si riesce a garantire un risparmio complessivamente senza precedenti.

La validità degli sconti è fissata sia nei punti vendita, che direttamente online sfruttando il sito ufficiale dell’azienda, in questo caso è prevista la possibilità di ricevere la merce al proprio domicilio senza costi aggiuntivi, in tal modo non si dovrà aggiungere nemmeno un euro a quanto mostrato a schermo, solo nel caso in cui l’ordine fosse superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte sono incredibilmente interessanti

I prodotti sono davvero interessanti da Comet, anche i top di gamma sono inclusi nella campagna promozionale, a partire dagli ultimi modelli lanciati sul mercato, quali sono Oppo Reno 4 pro 5G, Huawei P40 Pro o Vivo X51, con prezzi che oscillano tra un massimo di 749 euro ed un minimo di 699 euro.

Volendo puntare a prodotti con cifre decisamente più ridotte, l’occhio cade irreversibilmente verso un paio di modelli che hanno fatto la storia dell’anno appena trascorso, quali sono LG Velvet e Xiaomi Mi 10T. Entrambi potranno essere acquistati a meno di 429 euro, con garanzia di 2 anni e sopratutto in versione no brand.

Tutti gli altri sconti del volantino Comet sono riassunti nel dettaglio nelle pagine che abbiamo deciso di integrare nell’articolo come galleria fotografica.