Il mondo degli smartphone è il più variegato che il mondo ha da offrire, da dispositivi pensati per fare fotografie al top fino ai pieghevoli, ne abbiamo per tutti i gusti, con modelli in grado di accontentare ogni palato, anche quelli forse più particolari.

Ovviamente questa fetta dell’economia muove grandi quantità di denaro, soprattutto in virtù della centralità assunta dai nostri piccoli amici tascabili in questi ultimi anni, ciò non toglie però, che i loro antenati, i vecchi cellulari, ancora oggi vantino una piccola aliquota di mercato dedicata interamente a loro, stiamo ovviamente parlando dei cellulari da collezione.

Questi dispositivi solitamente hanno valore collezionistico non indifferente, soprattutto i modelli che hanno fatto da pietra miliare nella storia della telefonia, vediamo insieme di quali si tratta.

Pietre miliari