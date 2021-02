CoopVoce offre minuti senza limiti e molto altro con la ChiamaTutti TOP 30

Vodafone, TIM, Iliad e Wind Tre, i migliori provider sulla scena telefonica italiana, stanno subendo vari attacchi da nuove realtà. Tra questi figurano soprattutto i gestori virtuali, i quali grazie alle loro offerte super convenienti riescono tranquillamente a gareggiare.

Tra i principali esponenti si mette ulteriormente in risalto CoopVoce, gestore che in passato non era riuscito a dare grandi spunti al pubblico per sottoscrivere una delle sue promo. Purtroppo non c’erano troppi contenuti a disposizione, il problema enorme per tutti coloro che utilizzano con regolarità lo smartphone. In seguito il cambio di strategia è stato nuova linfa per questo provider, siccome sono arrivati tanti nuovi contenuti ma anche prezzi molto bassi. CoopVoce in questo momento è infatti in grado di offrire il meglio sotto vari punti di vista e la nuova promo della linea ChiamaTutti ne è la diretta dimostrazione.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 include al suo interno tutto con 30 giga in 4G

ChiamaTutti TOP 30: questo è il nome della promo che CoopVoce tiene in bella mostra sul suo sito ufficiale. Questa soluzione, che durerà ancora per qualche tempo, detiene un prezzo molto abbordabile e tanti contenuti oltre ad una gran qualità.

Gli utenti che la sottoscriveranno potranno dunque beneficiare ogni mese di minuti senza limiti verso qualsiasi provider fisso o mobile in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e 30 giga in 4G per la navigazione web. Il prezzo corrisponde ad una cifra mensile di soli 8,50 €, e a sottoscrivere la promo possono essere anche tutti coloro che risultano già clienti di CoopVoce.