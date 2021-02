Migliorare la gestioni dei consumi domestici di luce e gas può portare con se un notevole risparmia sulla bolletta. Inoltre, aspetto non meno importante, un risparmio sulla bolletta vorrà dire anche una minore emissione di CO2 e quindi un minore impatto sull’ambiente. Tuttavia capire come ridurre costi ed emissioni non è così immediato come si può pensare; ecco dunque per voi qualche consiglio.

Il primo passo, sembrerà banale, lo si fa al momento dell’acquisto. Spesso infatti la nostra scelta viene condizionata più dal gusto estetico che dal reale impatto dell’elettrodomestico in termine di consumi. Se davvero si vuole risparmiare sulla bolletta è importante acquistare elettrodomestici che appartengano ad una classe energetica abbastanza alta; l’ideale sarebbe l’acquisto di strumenti A+++.

Luce e Gas: come ridurre le spese in bolletta

Entrando nel merito dei consumi e della loro gestione un occhio di riguardo va dato al frigorifero. In primis è sempre preferibile un frigorifero non incassato, che può disperdere il calore con più facilità. Inoltre è importante posizionare il nostro frigo con oculatezza; tenerlo sempre lontano dal forno o, più in generale, da fonti di calore aiuterà a diminuirne i consumi.

Passiamo ora al forno, una grande fonte di consumi sia che venga alimentato a gas sia che vada a pesare sulla bolletta della luce. Una buona manutenzione, pulizia e il controllo delle guarnizioni isolanti aiuterà a ridurre la dispersione e quindi i consumi. Infine, un piccolo accenno all’utilizzo della lavastoviglie; far partire il ciclo di lavaggio solo una volta aver completato il carico porterà con se un bel risparmio a fine mese.