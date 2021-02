Il nuovo volantino lanciato da Comet, che prende il nome di Hi-Tech Party, porta con sé alcuni sconti decisamente interessanti, riuscendo a portare entro prezzi più convenienti i migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato. La validità è fissata fino al 3 marzo 2021, senza vincoli in merito alle scorte.

Gli acquisti potranno essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, ma anche direttamente sfruttando l’e-commerce aziendale; in questo caso il cliente si ritrova ad avere la possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, senza essere costretto a pagare le spese di spedizione, nel momento in cui spenderà più di 49 euro (e senza limiti sulle categorie coinvolte). Coloro che invece vorranno affidarsi al Tasso Zero, potranno farlo spendendo più di 199 euro, dopo l’approvazione della finanziaria potranno suddividere il pagamento in 10 o 20 rate mensili senza interessi.

Non dimenticatevi del canale Telegram di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, vi attendono codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte speciali in esclusiva.

Comet: le offerte hanno prezzi incredibili

In prima pagina troviamo un’offerta da non perdere, sopratutto se amanti del marchio Apple, sarà possibile acquistare un iPhone 12 di ultima generazione con 64GB di memoria integrata, a soli 849 euro (quando il listino è di 939 euro).

Scorrendo invece le pagine si incrociano tantissimi altri sconti ugualmente interessanti, come Xiaomi Mi 10T a 399 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 289 euro, xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Samsung Galaxy A21s a 199 euro, Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Motorola G9 Power a 199 euro, Motorola E7 Power a 149 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A15 a 129 euro, LG K51s a 129 euro o LG K22 a 149 euro.

Tutti i prezzi e le offerte sono raccolti nelle pagine che trovate a questo link.