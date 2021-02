Il nuovissimo Xiaomi Mi 11 Lite sta facendo il giro del mondo. Il device è stato avvistato presso vari enti per ottenere le certificazioni necessarie alla commercializzazione in Malesia, Europa, Stati Uniti, Thailandia e Singapore.

Grazie a tutti questi avvistamenti è stato possibile scoprire qualche dettaglio in più su Xiaomi Mi 11 Lite. In particolare sembra che il dispositivo arriverà in due varianti. La versione 4G è caratterizzata dal numero di serie M2101K9AG mentre quella 5G dal numero M2101K9G.

In particolare, la versione 5G è stata analizzata dal leaker Abhishek Yadav che ha condiviso le sue informazioni su Twitter. Nel cinguettio si può leggere la scheda tecnica del device Xiaomiin versione 5G così come trapelata dalle analisi IMDA di Singapore.



Scopriamo nuovi dettagli su Xiaomi Mi 11 Lite

Stando a queste informazioni, Xiaomi MI 11 Lite in versione 4G e 5G potrebbero condividere molti dettagli in comune. Tra questi ci potrebbe essere il display con refresh rate a 120Hz. Per la versione 4G possiamo aspettarci il SoC Qualcomm Snapdragon 732G mentre per la variante 5G potrebbe esserci lo Snapdragon 765G.

La sola differenza potrebbe essere proprio il SoC e quindi il supporto alle diverse tecnologie di rete. Ecco quindi che entrambi i modelli arriveranno con 6GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. Ci sarà il supporto alla connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi e NFC, mentre il sensore di impronte digitali sarà posto sulla cornice laterale.

La batteria potrebbe essere da 4150 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il sistema operativo sarà basato sulla MIUI 12. Per quanto riguarda il design generale, possiamo aspettarci che la variante Lite assomiglierà a Xiaomi Mi 11 5G ma con dimensioni più contenute. Non resta che attendere maggiori dettagli sul lancio che potrebbe avvenire a breve.