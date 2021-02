Il Mobile World Congress 2021 (MWC 2021) si farà. Proprio in queste ore, gli organizzatori hanno confermato che la fiera dell’elettronica si terrà con eventi dal vivo ma sempre nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

Si tratta di un deciso cambiamento dopo che il MWC 2020 è stato annullato proprio a causa della pandemia. Per permettere ai partecipanti di essere presenti alla fiera, gli organizzatori hanno anche di modificare le date di svolgimento.

Il MWC 2021 si terrà sempre a Barcellona dal 28 giugno al 1 luglio. Nel periodo che val dal 23 al 25 febbraio invece si terrà il MWC Shanghai che fungerà da prova generale essendo il primo grande evento del settore in presenza. Infatti, ricordiamo che sempre per motivi di sicurezza, il CES 2021 di Las Vegas si è svolto in forma digitale.

Per permettere il rispetto delle norme di sicurezza, gli organizzatori GSMA stanno curando l’evento nei minimi dettagli. Il primo passo è quello di ridurre il numero di persone coinvolte per il MWC 2021. Si passa quindi da 100 mila partecipanti a 50 mila, esattamente la metà. Inoltre, per poter accedere alle strutture, sarà necessario effettuare un tampone nelle 72 ore precedenti all’arrivo.

Il MWC 2021 sarà il primo grande evento tecnologico

Le altre misure essenziali che saranno utilizzate sono quelle che già conosciamo tutti. Sarà fondamentale indossare sempre le mascherine e mantenere il distanziamento sociale attraverso uno stretto controllo della folla. Questo prevede un attento studio e una precisa gestione delle code e dei flussi di spostamento.

Si provvederà ad adeguare la capacità degli stand e dotarli di igienizzanti nei punti strategici. Bisognerà disinfettare regolarmente gli stand e i dispositivi di test, così come tutti i potenziali punti di contatto. Per questo, sarà fondamentale realizzare punti di informazioni e di registrazione touchless. Per maggiori informazioni a riguardo, è possibile consultare la pagina ufficiale dedicata alla sicurezza del MWC 2021.