La gamma di prodotti audio realizzati da Soundcore si amplia per includere nuove cuffie dalle funzionalità avanzate. I device sono pensati per adattarsi ad ogni tipo di persona e soprattutto ogni forma di orecchio.

Ecco quindi che per gli amanti dell’immersione completa senza distrazioni le cuffie Life Q30 sono l’ideale. Grazie al loro design over-ear, le orecchie saranno completamente avvolte, riducendo sensibilmente le interferenze esterne.

La qualità musicale invece è garantita dai driver da 40mm in grado di riprodurre fedelmente tutte le frequenze sonore, dai passi più profondi agli alti più nitidi. L’estensione di 40 kHz permette una assoluta chiarezza in ogni condizione.

Inoltre, se state cercando la massima concentrazione, le Soudcore Life Q30 sono dotate del sistema di cancellazione attiva del rumore in modalità ibrida (ANC). Grazie ai doppi microfoni per il rilevamento del rumore ambientale, è possibile eliminare circa il 95% del rumore di fondo.

Il sistema ibrido permette di regolare la cancellazione del rumore su tre livelli, intensificando l’isolamento acustico. Sarà possibile cancellare il rumore del traffico ma anche il vocio di sottofondo all’interno di una stanza.

Il software interno sviluppato da Soundcore gestisce i microfoni ambientali per migliorare la qualità delle chiamate. La voce verrà esaltata mentre i rumori di fondo verranno ridotti per ridurre le interferenze.

Soundcore dichiara che Life Q30 ha una batteria in grado di garantire 40 ore di riproduzione con la modalità ANC attiva. Senza riduzione del rumore, l’autonomia sale a 60 ore. La ricarica rapida permette di godere di 4 ore di musica continuative in appena 5 minuti di ricarica.



Soundcore Life Q30 e Liberty Air 2 Pro sono cuffie ANC di nuova generazione



Per chi invece cerca la massima fedeltà acustica, le Liberty Air 2 Pro sono la scelta giusta. Queste cuffie in-ear si adattano perfettamente all’orecchio grazie all’ampia scelta di gommini. Inoltre, l’app Soundcore permette di trovare e regolare l’equalizzatore adatto all’utente. Attraverso la funzione HearID è possibile usare un equalizzatore personalizzato per il proprio stile musicale.

La tecnologia driver PureNote aumenta del 45% i bassi e del 30% la larghezza di banda per una qualità audio superiore. Anche in questo caso è presente un sistema ANC ibrido a tre livelli per il massimo isolamento acustico. I sei microfoni presenti permettono anche una gestione delle chiamate senza rumori.



Trattandosi ci cuffie in-ear, Soundcore ha dotato le Liberty Air 2 Pro di un case per riporle e ricaricarle quando non le si usa. In questo modo gli auricolari garantiscono 7 ore di musica con una singola ricarica, che diventano 26 ore usando il case.