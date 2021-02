C’è sempre grande attenzione sui futuri upgrade di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea riserva sempre grandi sorprese per i suoi utenti, ma in alcuni casi le sorprese lasciano spazio anche a novità non proprio positive. Per alcune persone, ad esempio, WhatsApp potrebbe non essere più disponibile a breve.

WhatsApp, stop a questi smartphone nei prossimi mesi

La strategia di WhatsApp da qualche mese a questa parte è molto chiare. Gli sviluppatori con i nuovi aggiornamenti stanno favorendo in maniera chiara gli smartphone di ultima generazione ed i device più popolari, sia per il sistema operativo Android che per iPhone.

Se la maggior parte degli upgrade è destinata ai dispositivi più scelti dal pubblico, WhatsApp elimina la compatibilità per quegli smartphone che sono meno utilizzati dalla platea di utenti.

La dimostrazione di questa tendenza la si è avuta lo scorso anno, quando WhatsApp è scomparsa da Windows Phone, oltre che da iPhone 6 e modelli precedenti e da versioni Android inferiori alla numero 2.3.7.

Anche in questo nuovo anno ci saranno novità interessanti in tal senso. Per quanto concerne gli iPhone, ad esempio, WhatsApp potrebbe essere eliminata anche su iPhone 7. Per Android, invece, la mancata compatibilità ci potrebbe essere su versioni del sistema operativo inferiori alla 3.0.

La mancata compatibilità di WhatsApp comporta diversi scenari per gli utenti. In alcune circostanze gli utenti potrebbero ancora avere la disponibilità della chat se già presente sul device, ma senza aggiornamenti di sicurezza. In altri casi, invece, il servizio sparirà del tutto dai dispositivo anche laddove installato.