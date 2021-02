Se ti è piaciuto giocare a carte UNO da bambino, probabilmente adorerai anche il gioco mobile UNO. L’app ha molte caratteristiche uniche e nuove modalità di gioco progettate per attirare un pubblico mondiale, ed ha riscosso un successo tale da aver raggiunto oltre 180 milioni di download in tutto il mondo.

Il primo gioco UNO per smartphone è stato rilasciato più di dieci anni fa. Lo sviluppo del titolo è stato frutto di una collaborazione tra lo studio Mattel163 e NetEase. Il team ha lavorato insieme a molti giochi mobile di successo e app educative basate sui marchi iconici di Mattel.

50 anni di UNO

Sapevi che quest’anno celebreremo il 50° anniversario di UNO? Nel 1971, il gioco di carte UNO è stato concepito in un barberia a Cincinnati, Ohio, con l’obiettivo di diventare un modo per le famiglie per trascorrere più tempo insieme. Il gioco iconico è diventato rapidamente uno dei preferiti delle famiglie. UNO è ora giocato in oltre 80 paesi e 17 confezioni vengono venduti ogni minuto.

“Per 50 anni, UNO ha unito le persone trascendendo la lingua, la cultura e l’età attraverso il gameplay. Essendo il gioco numero uno al mondo, abbiamo mantenuto le sue origini di un amato passatempo familiare, evolvendosi in un fenomeno culturale “, ha affermato Ray Adler, Global Head di Mattel Games. “Combinando le radici del marchio di inclusività e semplicità, l’appassionato base di fan globali e lo slancio senza precedenti, il 50 ° anniversario di UNO è una celebrazione del passato, del presente e del futuro del marchio.”

“UNO è un punto fermo iconico per le famiglie di tutto il mondo in quanto trascende età, culture e lingue rendendolo uno dei giochi più popolari”, ha affermato Lori Pantel, SVP e GM, Mattel US Marketing. “È stimolante vedere il continuo slancio di questo marchio storico con nuove innovazioni che sconvolgono non solo il marchio UNO, ma l’intera categoria dei giochi“.