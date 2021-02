Boston Dynamics, il nuovo acquisto di Hyundai Motor Company, ha da poco annunciato diverse novità introdotte su Spot, il suo cane robot. Una delle principali è che adesso si ricarica da solo. Ecco nel dettaglio cosa c’è di nuovo in questo cagnolino metallizzato.

Spot, il cane robot, cresce e aumentano le novità

Se qualcuno ha pensato di adottare questo cane robot è bene che sappia che Spot costa all’incirca 63.000 euro. Effettivamente non è un cane come tutti gli altri. Invece di mangiare carne e crocchette il robot di Boston Dynamics deve ricaricarsi. Ora grazie alla nuova versione Enterprise, Spot si ricarica da solo.

Questa novità diminuisce di molto la necessità dell’interazione umana regalando così a Spot più autonomia. Tradotto in pratica, grazie alla funzione di ricarica automatica e un dock, questo cane robot è in grado di svolgere operazioni molto più lunghe e in solitaria senza alcun intervento umano.

A tutto questo si aggiunge anche un arto robotico capace di svolgere azioni quasi umane o meglio canine. Spot è ora in grado di afferrare, sollevare, trasportare, caricare e trascinare diversi oggetti. Inoltre può anche abbassare e alzare leve, maniglie, chiudere valvole e aprire porte. Insomma sempre più autonomia per il cane robot di Boston Dynamics.

Spot, grazie al braccio robotico può essere guidato da remoto per svolgere missioni sempre più complesse e indipendenti. Ecco quindi che entra in scena Scout, il nuovo software web-base realizzato da Boston Dynamics. Questo programma permette di guidare, controllare e gestire il cane robot virtualmente e comodamente seduti su una poltrona. Ovviamente se i cani fossero di più questo software è in grado di supportare il controllo multiplo.

Spot non ricorda certo il simpatico e tenero cane che tutti hanno in mente, ma è ricco di funzionalità. Sarà sicuramente apprezzato da chi ha deciso di acquistarlo per fargli svolgere quei compiti ingrati e poco amati dagli umani come raccogliere la spazzatura.

Sono molti gli aggiornamenti che hanno migliorato Spot e che lo stanno rendendo il cane robot per eccellenza, sempre che al mondo ne esistano altri.