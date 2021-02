Il listino offerte del gestore WindTre ha recentemente subito qualche modifica che potrebbe dimostrarsi favorevole ai clienti più giovani, ai quali sono infatti dedicate le offerte WindTre Junior e Young. Le due tariffe, disponibili in più varianti, sono state infatti aggiornate dall’operatore che, adesso, consente di ricevere fino a 100 GB di traffico dati al mese.

WindTre Junior e Young: ecco le offerte per i clienti under 14, under 16 e under 30!

Le offerte WindTre Junior e Young sono dedicate ai clienti più giovani che desiderano usufruire di una buona quantità di Giga di traffico dati, oltre ai minuti e agli SMS, senza dover sborsare cifre eccessive.

La WindTre Junior, infatti, è disponibile a partire da soli 6,99 euro al mese e permette di ricevere fino a 60 GB di traffico dati. La tariffa, però, è disponibile in più versioni, due delle quali sono rivolte ai clienti under 14, mentre una è riservata ai clienti under 16. La WindTre Young, invece, è disponibile in due varianti che permettono di ottenere fino a 100 GB di traffico dati al mese, entrambe in questo caso sono rivolte ai clienti under 30.

WindTre Junior

I nuovi clienti aventi età massima 14 anni hanno a disposizione le offerte WindTre Junior e Junior +. La prima è disponibile a un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso i numeri WindTre, 100 SMS verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati. La seconda, invece, è disponibile a un costo di rinnovo di 8,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati. Entrambe includono nel prezzo l’app WindTre Family Protect.

I nuovi clienti WindTre aventi età massima 16 anni, invece, possono richiedere la nuova WindTre Junior Crew, che prevede una spesa mensile di 9,99 euro e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati.

WindTre Young

La tariffa WindTre Young è disponibile anche in versione Young 5G ed è rivolta a tutti i clienti aventi età massima 30 anni. Nella versione standard, la tariffa prevede una spesa di 11,99 euro al mese consente di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati. La versione Young 5G, invece, richiede un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati.

Tutte le offerte WindTre qui elencate sono disponibili in versione Easy Pay, quindi, i nuovi clienti dovranno saldare le spese previste attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.