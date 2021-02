WindTre in questi giorni ha attivato un’offerta dedicata a chi vuole cambiare operatore e ritornare tra le sue braccia o venirci per la prima volta. Si chiama Smart Pack Limited Edition e sembra davvero interessante. Ecco tutti i dettagli della promozione che include anche uno smartphone.

WindTre ingolosisce tutti i suoi ex clienti con l’offerta che include uno smartphone e 50 Giga

Un detto commerciale dice: “Acquisire un cliente richiede giorni, mesi o anni; per perderlo invece basta un secondo”. Niente di più vero fu mai scritto, anche se tra gli operatori telefonici può valere anche il contrario. Infatti WindTre per aumentare i clienti ha tirato fuori dal cilindro un’offerta winback niente male.

WindTre Smart Pack Limited Edition infatti offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili in Italia, 200 SMS e ben 50 Giga di traffico dati sotto rete 4G. E non è tutto, incluso nel prezzo anche uno smartphone a rate. L’offerta è a soli 11,99 euro al mese.

Tutti gli smartphone sono elencati alla pagina ufficiale di WindTre dedicata. Alcuni sono anche senza anticipo mentre per tutti le rate sono incluse nell’offerta per 24 mesi senza costi aggiuntivi.

La promozione termina il 28 febbraio e può essere attivata nei negozi WindTre autorizzati. La portabilità è consentita da qualsiasi operatore telefonico tranne Very Mobile.

Inoltre alcuni ex clienti possono essere raggiunti da un SMS. L’offerta è invariata solo che permette un’ulteriore risparmio: SIM e attivazione gratuite.

“Torna in WindTre! Smartphone incluso con anticipo da 0E, 50GB, minuti illimitati e 200 sms a 11.99E/m per 24 mesi e SIM 0E in promo entro il 09/02. Scopri come averla nei negozi WINDTRE. Costi una tantum: attivazione offerta 6.99E, attivazione smartphone 4.99E. Durata 24 mesi con addebito per recesso anticipato. Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/sp-le”.

WindTre non si ferma con le offerte. Tant’è che da poco ha inserito la WindTre Unlimited e-Special Easy Pay, una nuova iniziativa che regala una SIM mobile a chi attiva la rete fissa.