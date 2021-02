Come parte di un live streaming, Nintendo ha annunciato molti porting e remaster di vecchi giochi per la sua piú recente console. Sono in arrivo anche alcuni nuovi giochi come Splatoon 3 e Mario Golf Super Rush.

Tra le altre cose, “Fall Guys” è in fase di porting per Switch: il successo del battle royale a sorpresa dello scorso anno, in cui i giocatori devono superare ostacoli come nella serie cult “Takeshi’s Castle“, dovrebbe apparire su Switch nell’estate 2021. Un altro titolo multiplayer che uscirà su Switch il 19 marzo é “Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville” di EA.

Nintendo Switch: nuovi porting in arrivo

Inoltre, é in corso il porting del titolo rompicapo “Outer Wilds“, in cui i giocatori intrappolati in un ciclo temporale devono completare una serie di enigmi e compiti di scoperta nello spazio. L’acclamato gioco indie apparirà anche su Switch nell’estate 2021. Tra i nuovi annunci per Switch, spiccano “Splatoon 3” e “Mario Golf Super Rush”. “Splatoon 3” è il nuovo capitolo della popolare serie di sparatutto multiplayer. La parte 1 è stata rilasciata per Wii U, la parte 2 é stata rilasciata su Switch.

In Splatoon non si spara con normali armi da fuoco, ma con cannoni a vernice. La terza parte dovrebbe arrivare sul mercato nel 2022. “Mario Golf Super Rush” è il primo gioco di golf di Mario per Switch. Oltre a una modalità multiplayer, il nuovo gioco per switch dovrebbe includere anche una campagna della storia. La data di uscita è il 25 giugno.

Le novità per Switch includono “The Legend of Zelda: Skyward Sword“, “Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse” e diversi giochi “Ninja Gaiden“. La nuova edizione del titolo di Zelda originariamente pubblicato per Wii offrirà un sistema di combattimento rivisto e uscirà il 16 luglio. Secondo gli ultimi dati aziendali di Nintendo, la console di gioco Switch è stata venduta quasi 80 milioni di volte. Secondo alcune indiscrezioni, Nintendo sta attualmente lavorando ad una nuova revisione della console, che, tra l’altro, potrebbe offrire una risoluzione migliorata.