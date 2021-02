Iliad investe sempre più sul futuro in Italia: la dimostrazione è l’avvio della sperimentazione per il 5G. Già a partire dallo scorso anno il provider di telefonia francese ha reso disponibili le linee internet di nuova generazione per alcuni clienti. In maniera contestuale al lancio del 5G, il gestore ha presentato al pubblico anche la sua prima tariffa 5G Ready: la Giga 70.

Iliad, la nuova promozione con il 5G incluso nel prezzo

Allo stato attuale, il 5G di casa Iliad è già presente in 20 città italiane. La copertura è ad oggi assicurata in alcune aree di città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Nel corso delle prossime settimane alla prima lista di 20 capoluoghi si aggiungeranno altri centri urbani della nazione.

Intanto, sul fronte commerciale la grande novità di Iliad giunge dalla tariffa Giga 70. I clienti attraverso il sito internet ufficiale possono attivare questa ricaricabile che, sino allo scorso gennaio era disponibile per un tempo limitato. La Giga 70 è stata confermata a listino ed il suo costo resta di 9,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede sempre chiamate ed SMS illimitati con la presenza di 70 Giga per navigare in rete.

I clienti che optano per la promozione – questa la principale sorpresa – avranno il 5G a costo zero. La tecnologia delle reti internet di nuova generazione con Iliad è quindi inclusa nel prezzo principale di Giga 70. La strategia del provider francese differisce quindi da quella di altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre che hanno previsto per i loro utenti un’opzione 5G.