Di recente ci sono state molte lamentele sull’hardware della fotocamera Google Pixel. Un ulteriore indagine di AndroidPolice ha rivelato che stanno sorgendo problemi su uno strano bug dello schermo su Pixel 3a. Il problema sembra essersi palesato dopo la patch di sicurezza di dicembre 2020.

Mentre questo sembra essere un problema minore che potresti non aver nemmeno notato, è evidente solo da alcune angolazioni. Da quando è stato rilasciato l’aggiornamento di dicembre 2020, sono aumentati i rapporti secondo cui il mascheramento software degli angoli dello schermo di Pixel 3a è stato disabilitato. Non sappiamo ancora se Google é a conoscenza del problema.

Google Pixel 3a: gli ultimi update non hanno risolto il problema

É un problema piccolo, ma difficile da “non vedere” una volta che hai notato i piccoli bordi quadrati agli angoli dello schermo del tuo Pixel 3a. Tuttavia, trattandosi di un problema software, verrà probabilmente risolto in un aggiornamento futuro. Ci sono molte lamentele sui forum di assistenza dei device Pixel e su Reddit di persone che riscontrano questo strano problema con lo schermo.

Le patch di gennaio e febbraio 2021 non hanno risolto il problema per i possessori di Pixel 3a. Se Google é a conoscenza del problema, allora quest’ultimo verrá risolto molto presto. Vale la pena notare che questo problema non influisce sulle capacità operative del tuo dispositivo, né ostacola le prestazioni. Nessun altro dispositivo Pixel sembra presentare gli stessi problemi e non è chiaro se Pixel 3a XL sia interessato dal bug. Vi terremo aggiornati appena ci saranno nuove notizie in merito.