L’app della fotocamera Google, un’esclusiva dei telefoni Pixel dell’azienda, sta ricevendo recensioni con una stella sul Play Store. In effetti, la sua valutazione complessiva è diminuita nell’ultimo anno e mezzo da 3,8 stelle a 3,3. Google dichiara che non ci sono problemi noti, il che implica che l’apparente aumento dei reclami dei clienti è dovuto a danni hardware.

Nell’ultimo anno circa, le segnalazioni dei problemi per le fotocamere della serie Pixel 2 e 3 sono aumentate e la natura del problema indica che non si tratta di un problema software. Per alcuni, la fotocamera posteriore smette semplicemente di funzionare, mostrando uno schermo nero, emettendo un messaggio di errore o interrompendosi completamente.

La fotocamera può occasionalmente funzionare per brevi periodi. Il problema riguarda sia l’app Google Camera di prima parte che le app di terze parti da Snapchat a Duo quando si tenta di utilizzare la fotocamera posteriore. I passaggi per la risoluzione dei problemi come la cancellazione dei dati delle app, i ripristini di fabbrica e persino il rollback del software di sistema non sono apparentemente in grado di risolvere il problema.

Google Pixel: la fotocamera continua a riscontrare dei problemi presenti già da tempo

Alcuni utenti credevano che un aggiornamento software avesse innescato il problema, poiché molti rapporti affermano che il problema è apparso per la prima volta immediatamente dopo un aggiornamento. Altri hanno teorizzato che, anche se le modifiche al software non fossero direttamente responsabili degli errori, è possibile che accada qualcos’altro. I telefoni tendono a surriscaldarsi durante l’installazione degli aggiornamenti. Tuttavia, i pixel ricevono più aggiornamenti rispetto a qualsiasi altro telefono Android e questo porta gli aggiornamenti ad essere il perfetto colpevole.

L’azienda ha ipotizzando guasti all’hardware come potenziale spiegazione, a causa dell’usura nel tempo o di abusi come danni fisici o cadute. L’azienda invita le persone interessate a contattare l’assistenza clienti di Google per esplorare le loro opzioni. In precedenza, coloro che sono stati colpiti dal problema – se ancora in garanzia – hanno sostituito il dispositivo.