Eccoci tornati al nuovo appuntamento settimanale per il rilascio di giochi gratuiti su Epic Games. Questa settimana è speciale, poiché Epic Games ha deciso di regalare ben due giochi ai giocatori su PC. Come ogni settimana saranno scaricabili a partire dalle ore 17 di oggi, fino alle ore 17 della prossima settimana, per un periodo di 7 giorni. Una volta trascorso questo periodo non potranno essere riscattati in alcun modo in maniera gratuita.

I giochi in questione sono i seguenti: Absolute Drift Zen Edition e Rage 2, ma scopriamoli insieme nel prossimo paragrafo.

Due giochi e un tripla A per tutti gratis

Il primo dei due giochi è un’esperienza minimalista nel mondo del drift, per partire da un livello base fino ad arrivare ad un livello da maestro. Questo gioco è stato rilasciato nel 2015 e sviluppato da Funselektor Labs Inc.

Ma veniamo al secondo titolo, una tripla A incredibile per tutti: Rage 2, pubblicato nel 2019 da Bethesda e realizzato da Avalanche Studios, i maestri della follia a mondo aperto, e id Software. Si tratta di un titolo incredibile e soprattutto nuovo, ambientato in un open world libero interamente fin dal principio.

Per poter scaricare gratuitamente questi due titoli vi basterà recarvi sull’Epic Store con il vostro account (se non ne avete uno vi basterà crearlo, è facile e veloce), e riscattare i due giochi a 0,00€ l’uno direttamente nella pagina del negozio, dove sono in evidenza. Una possibilità incredibile che vi permetterà di giocare di due bei tioli a costo zero, grazie all’impegno di Epic, famosa ormai in questo settore.