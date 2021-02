Se la resistenza fosse una religione, sicuramente DOOGEE avrebbe fatto suo questo credo. Rendere straordinario qualcosa di ordinario è filosofia dell’azienda, premium brand per il segmento rugged phone. Costruire prodotti incredibilimente resistenti ma al tempo stesso capaci di performance impressionanti.

Nell’ultimo periodo sono stati molti i prodotti che hanno incarnato e rispecchiato a pieno questi pilastri, ma DOOGEE sembra non esaurire mai la voglia di alzare l’asta.Con queste premesse si presenta sul mercato DOOGEE S86, un rugged phone considerato un “mostro” di potenza dall’azienda stessa.

Un “guerriero” che può fare tutto

DOOGEE S86 è uno smartphone perfettamente bilanciato e curato in ogni element del design. Nato e costruito come rugged phone per durare in condizioni d’uso fuori dall’ordinario, unisce prestazioni bestiali ad una batteria enorme.

Questo mostro di potenza vanta una batteria da 8500mAh. Tradotto, una fonte di energia che potremmo definire praticamente illimitata, studiato per durare anche nelle situazioni più estreme. Le specifiche tecniche sono:

24W Type-C fast charge

Da 2 a 4 giorni di uso normale

27 giorni in standby

39 ore di chiamat

Performance bestiali e prezzo di vendita



DOOGEE S86 si equipaggia inoltre di un processore di tutto rispetto come l’Helio P60, un octa core a 2.0GHz con processo produttivo a 12nm, una GPU ARM Mali-G72 e 128GB di storage UFS2.1 uniti a 6GB di memoria RAM. Difficile veramente chiedere di meglio.

Tutte le specifiche tecniche di DOOGEE S86 sono studiate per offrire la perfetta combinazione di resistenza, potenza di calcolo e durabilità. L’alleato di cui avete bisogno quotidianamente, forti dell’uso estremo per cui è stato progettato.

Le caratteristiche sono veramente di tutto rispetto, e unite al design dalle linee curate che lo distinguono dagli altri rugged phone possono veramente far pendere l’ago della bilancia verso l’acquisto.

Potete seguire la pagina ufficiale Aliexpress per l’acquisto. DOOGEE terrà un flash sale che, da un prezzo di partenza di 299.99$, permetterà un risparmio veramente sensazionale.