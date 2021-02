La casa automobilistica di Elon Musk ha senz’altro stupito il pubblico in questi ultimi anni, proponendo dei veicoli davvero notevoli ma non solo, dato che pochi giorni fa ha deciso di investire 1,5 miliardi in criptovalute Bitcoin. Oltre a questo, però, sembra che il famoso imprenditore abbia intenzione di stupire ancora. Nei piani per il futuro, infatti, ci sarà un nuovo van alimentato ad energia solare e sarà targato Tesla.

In arrivo per il futuro il primo van targato Tesla ad energia solare

Il noto imprenditore Elon Musk non ne ha mai abbastanza, anzi. Durante un’intervista a Joe Rogan, il CEO della casa automobilistica Tesla ha svelato un interessante piano per il futuro. L’azienda potrebbe infatti produrre il suo primo van elettrico alimentato tramite dei pannelli solari. “L’idea di utilizzare l’energia solare per alimentare un van inizia ad avere molto più senso, dato che ha una grande superficie piana a disposizione”.

Ad oggi esistono già altri veicoli elettrici alimentati dall’energia catturata dai pannelli solari, ma uno dei problemi cruciali di questi ultimi riguardano l’autonomia. Questi pannelli, infatti, non riescono a garantire l’energia necessaria per poter guidare a lungo su strada. Si pensi ad esempio alla Prius Prime, che è in grado di ricaricare un’energia al giorno sufficiente soltanto per 3 km. Negli anni, comunque, questa tecnologia si sta sempre più sviluppando ed è proprio su questo fattore che conta il CEO di Tesla.

Elon Musk sembra infatti avere già alcune idee riguardo all’implementazione dei pannelli solari sul futuro van elettrico a energia solare: “Possiamo anche pensare a un tetto ricoperto di pannelli solari che in fase di parcheggio si estenda sui lati, andando così a evitare le ombre. Aumentando la grandezza della superficie si potrebbe arrivare a ricaricare con il sole fino a 50 km al giorno”.