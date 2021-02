Android: gratis 8 app a pagamento sul Play Store di Google ma solo oggi

Quando si discute del mondo Android ormai non si può fare a meno di asserire quanto sia migliorato negli anni. Il robottino verde è diventato non a caso la migliore piattaforma mobile utilizzata al mondo, stanno anche al grande numero di persone che se ne servono. Ben 2 miliardi in giro per il globo almeno una volta al mese utilizzano il sistema operativo di Google che è il primo in assoluto per numero di utenti.

Anche Microsoft con il suo Windows è stata superata, vista la grande portata di Android soprattutto grazie ai tanti smartphone che lo adottano come sistema di base. Tutte le sue carenze sono state eliminate e ci sono ad oggi alcune peculiarità di cui non si può fare a meno. La prima è di certo la versatilità, la quale permette una grande personalizzazione del dispositivo senza che gli utenti si stanchino mai di quest’ultimo. Il Play Store poi risulta l’arma in più per battere la concorrenza, vista la grande disponibilità di qualsiasi tipologia di contenuto. Oggi ci sono i saldi proprio all’interno del market, con applicazioni e giochi di vario genere che invece che essere offerti a pagamento saranno gratuiti.

Android: le migliori app e giochi a pagamento sono gratis proprio oggi sul Play Store

I titoli sono tutti qui sotto pronti ad essere scaricati dai link diretti che trovate evidenziati: