iOS 14.5 si sta rivelando sempre più ricco di funzionalitá per l’utente. La prima beta ha portato funzioni come lo sblocco dell’iPhone tramite Apple Watch e con la versione beta 2 di ieri nuove emoji. Le sorprese non sono finite qui; tra le nuove funzioni, troviamo la condivisione di testi per Apple Music e altro ancora.

iOS 14 è stato rilasciato per la prima volta nel settembre 2020, prima del lancio dell’iPhone 12. Da allora sono uscite nuove versioni del sistema operativo mobile di Apple una volta al mese, con nuove funzionalità e correzioni di bug. L’ultima versione, iOS 14.4, è stata rilasciata il 26 gennaio.

iOS 14.5: Beta 2 é ora disponibile per gli utenti

iOS 14.5 arriverà probabilmente entro la fine del mese; la versione beta pubblica è disponibile in questo momento. L’ultima versione del sistema operativo includerà nuove funzionalità che ti renderanno più facile sbloccare lo smartphone mentre indossi una maschera (a condizione che tu possieda anche un Apple Watch). Inoltre, le app chiederanno l’autorizzazione dell’utente prima di tracciare dati e attività.

Con l’aggiornamento, Apple aggiunge il supporto iOS e iPadOS per i controller PS5 e Xbox Series X, così puoi giocare sul tuo telefono o tablet. Troverai anche alcune modifiche al design delle app Podcast, Notizie e Promemoria. Inoltre, la versione beta di iOS 14.5 di Apple include un’anteprima delle nuove emoji in arrivo in primavera, tra cui un cuore in fiamme, una faccia che espira e più variazioni di tonalità della pelle per le emoji, comprese le coppie che si baciano.

Sono state apportate modifiche anche all’emoji della siringa, rimuovendo il sangue per rappresentare i vaccini COVID-19. Ulteriori novitá saranno scoperte con l’arrivo della prossima versione beta per gli utenti finali.