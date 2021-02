Iliad: 70 giga e tutto senza limiti con il 5G in regalo, il prezzo è incredibile

Non ci sono dubbi sull’efficacia delle offerte di Iliad, le quali sono diventate famosissime grazie alle loro peculiarità. Tra queste c’è la grande qualità in termini di ricezione, la quale è migliorata molto negli ultimi tempi, la grande quantità dei contenuti ma soprattutto la convenienza visti i prezzi.

Iliad è entrato in punta di piedi in Italia, ottenendo poi una grande fetta di utenti che hanno scelto di cambiare gestore. Ad oggi oltre 7 milioni di persone hanno una delle promo di questo provider proveniente dalla Francia, il quale punta a migliorare ancora di più il suo score. Sul sito ufficiale inoltre sarebbe spuntata questa volta in pianta stabile la promozione migliore di sempre. Questa, la quale è stata vista anche il mese scorso per pochi giorni, ora non avrebbe alcuna data di scadenza e sarebbe disponibile per tutti.

Iliad: la promo migliore del provider è ora disponibile per tutti a soli 9,99 € al mese

Tra le migliori offerte di Iliad si piazza di diritto quella attualmente disponibile sul sito ufficiale. In realtà, secondo molti e secondo la logica, si tratta della migliore promozione lanciata dal gestore, il quale la offre a tutti a soli 9,99 € al mese per sempre.

Si tratta della Flash 70, soluzione davvero interessante se si tiene conto dei contenuti interni. Per il prezzo appena citato, gli utenti possono avere a disposizione minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile in Italia, SMS senza limiti e 70 giga per navigare sul web. In più la connessione 5G è gratuita per tutti.