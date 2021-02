Il nuovo volantino Bennet non sembra davvero avere rivali sul territorio italiano, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che si ritrovano a voler acquistare la tecnologia generale, senza essere costretti a spendere, come sempre più spesso accade, cifre veramente folli.

Il risparmio è disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non pensate di affidarvi al sito ufficiale o all’e-commerce, vi sbagliereste, i prezzi sono disponibili esclusivamente recandosi in negozio. Le scorte, in aggiunta, potrebbero essere limitate, in quanto in alcuni casi gli sconti sono talmente forti da incrementare l’hype e la richiesta della maggior parte degli utenti.

Bennet: risparmiare è molto più semplice del previsto

Risparmiare con Bennet è davvero possibile, grazie al volantino potrete acquistare un ottimo Apple iPhone 12 Mini, disponibile a soli 789 euro, nella versione no brand con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

In alternativa, nell’eventualità in cui foste maggiormente interessati al mondo Android, sappiate che sono presenti anche sconti importanti su Samsung Galaxy A31, proposto a 189 euro, Oppo A53s, in vendita a 159 euro (ma brandizzato Vodafone), come anche lo Huawei Y6P alla modica cifra di 109 euro.

Tutti i prodotti dispongono della garanzia indicata con l’Apple iPhone 12, per ogni difetto di fabbrica è prevista la sostituzione o la riparazione gratuita. I dettagli sono come al solito disponibili nelle pagine che abbiamo per voi riassunto nel nostro articolo.