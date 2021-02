WindTre ha dato il via a una nuova campagna di SMS winback tramite la quale sta proponendo l’attivazione di una nuova offerta con 100 GB di traffico dati. Gli ex clienti selezionati che riceveranno l’apposita comunicazione avranno infatti la possibilità di ottenere la WindTre Go 100 Star Plus con:

100 GB di traffico dati

200 SMS verso tutti i numeri

Minuti illimitati verso tutti i numeri

WindTre GO 100 Star Plus è la nuova offerta per gli ex clienti!

Il gestore WindTre è solito contattare gli ex clienti per proporre loro delle tariffe particolarmente convenienti e anche in questo caso, infatti, tramite la sua campagna di SMS offre l’opportunità di ricevere dei contenuti abbondanti a un costo irrisorio.

I clienti che decideranno di trasferire nuovamente il numero a WindTre e di portare a termine l’attivazione della Go 100 Star Plus andranno incontro a un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese. L’attivazione, che potrà essere effettuata presso uno dei numerosi punti vendita dell’operatore, non necessiterà di alcuna spesa extra, fatta eccezione per il costo previsto per la nuova SIM, pari a soli 10,00 euro. I servizi utili, come la navigazione hotspot e il servizio di segreteria telefonica, saranno inclusi nel costo previsto per il rinnovo della promozione.

Gli SMS inviati da WindTre agli utenti selezionati offrono tutte le informazioni necessarie al fine di poter richiedere la tariffa e indicano come data ultima entro la quale procedere il 17 febbraio. Molto probabilmente, però, il gestore deciderà di prorogare la scadenza continuando a contattare i suoi ex clienti per invogliarli a procedere con la portabilità del numero.