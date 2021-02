Buone nuove per l’auto elettrica economica dell’azienda di Elon Musk. Infatti è stato da poco stato annunciato che i primi test su strada per la Tesla Model 2 saranno effettuati entro la metà del 2021. Di conseguenza sarà anticipata l’uscita di questa auto elettrica da 25 mila dollari.

Annunciati i primi test su strada per la Tesla Model 2

Tesla non si ferma e continua a far parlare di sé. Non bastava la notizia dell’importante investimento in Bitcoin annunciato con un tweet da Elon Musk. Ora tocca anche all’elettrica economica della casa automobilistica.

Infatti Tom Zhu, presidente di Tesla Cina, ha annunciato in un’intervista rilasciata a Xinhua Net che entro la metà del 2021 si darà il via ai primi test su strada della Model 2.

Tuttavia non è solo questa la notizia che interessa ai più esperti del settore. Zhu ha anche dato informazioni importanti riguardo la produzione di questo modello. Non solo sarà progettata in un centro di Ricerca e Sviluppo all’interno della Gigafactory Shangay, ma la costruzione di questo sito è già in corso e terminerà a breve. In un’ottica di espansione la capacità produttiva del sito sarà aumentata da 250.000 a 450.000 vetture elettriche all’anno.

È il primo centro di Ricerca e Sviluppo Tesla a essere realizzato fuori dagli Statu Uniti e la Model 2 sarà il primo modello ad essere progettato al suo interno. In sostanza nascerà in Cina e sarà esportata in tutto il mondo.

In merito al design si sa ancora poco sulla Tesla Model 2. Alcuni sostengono che partirà da zero, mentre altri credono si avvicinerà alla Model 3. Sembra che siano già aperti i preordini nelle concessionarie cinesi, ad indicare quanto sia avanti la realizzazione di questa automobile. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 dollari.

Addirittura pare che Tesla abbia già iniziato a valutare i dati relativi all’impatto ambientale della Model 2. Inoltre i primi test su strada saranno avviati a metà di quest’anno.