Tra soli pochi giorni Samsung rilascerà in India il suo nuovo Galaxy F62. L’arrivo del nuovo smartphone in Europa è ancora incerto, Samsung potrebbe infatti limitarsi al lancio nel mercato indiano. Nonostante l’incertezza lo smartphone ha già attirato l’attenzione su di se per via delle specifiche tecniche e, soprattutto, per l’incredibile batteria che lo alimenterà.

Samsung Galaxy F62 con batteria da 7000 mAh e fotocamera quadrupla arriverà in India il 22 febbraio!

Il nuovo smartphone Samsung Galaxy F62 ospiterà al suo interno un processore Exynos 9825 e sarà alimentato da una straordinaria batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Avrà un display Super AMOLED Plus Infinity-O da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una fotocamera frontale da 32 megapixel. La parte posteriore ospiterà un modulo fotografico quadrato con bordi arrotondati all’interno del quale sarà presente una fotocamera quadrupla con sensore principale da 64 megapixel, a seguire un ultra grandangolare da 12 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel. Sul lato del dispositivo, inoltre, sarà presente il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Il colosso rilascerà il suo smartphone in una versione con 6 GB di RAM e in una con 8 GB di RAM. Il primo modello sarà disponibile a un costo di circa 270,00 euro, il secondo invece necessiterà di una spesa di circa 300,00 euro.

In India sarà possibile acquistare lo smartphone a partire dal prossimo 22 febbraio. In seguito il colosso potrebbe procedere con il lancio anche in altri mercati. A riguardo, però, non vi sono ancora notizie concrete. Sicuramente nei prossimi giorni emergeranno informazioni che confermeranno o meno l’arrivo del nuovo smartphone Samsung Galaxy F62.