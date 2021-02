Carrefour rilancia la propria campagna promozionale di punta, promettendo agli utenti un risparmio davvero senza precedenti, con il quale risulta essere possibile accedere ai migliori sconti attualmente in circolazione, nonché a tantissimi prodotti di tecnologia generale.

Il volantino parte dall’ormai quotidiano Tasso Zero, ovvero dalla possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi, su ogni acquisto che supera una determinata soglia minima di spesa, a patto che comunque la finanziaria provveda ad accettare la richiesta di prestito. Gli acquisti risultano essere possibili solamente nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, l’utente non potrà affidarsi al sito ufficiale per raggiungere i prodotti effettivamente desiderati.

Carrefour: gli sconti sono davvero da pazzi

Gli sconti lanciati da Carrefour non toccano prodotti particolarmente costosi o di fascia alta, ma si poggiano sui terminali i cui prezzi non superano i 300 euro. Il migliore dell’intera campagna è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, uno smartphone che promette discrete prestazioni complessive, dietro il pagamento di soli 299 euro per il suo acquisto finale.

Volendo spendere invece 100 euro in meno, il consiglio è di puntare dritti verso il Motorola Moto G9 Power, uno smartphone che presenta un ampissimo display da 6.7 pollici di diagonale, con il punto forte dettato da una batteria capientissima, addirittura da oltre 6000mAh. Tutto questo, come specificato, dietro il pagamento di soli 199 euro di spesa.

Il volantino Carrefour non delude comunque le aspettative di coloro che vogliono risparmiare il più possibile, per questo motivo raccomandiamo di osservare da vicino le pagine che trovate qui sotto.