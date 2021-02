Esselunga sa come convincere gli utenti ad acquistare un nuovo prodotto di tecnologia, per l’occasione l’azienda ha deciso di lanciare un volantino che punta tutto sulla semplicità, e sulla possibilità di mettere le mani su un ottimo dispositivo di fascia media ad un prezzo quasi mai visto prima.

La campagna promozionale è la solita offerta tech, come tale è applicata su un singolo modello, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita in Italia, e sopratutto presenta scorte estremamente limitate. Ciò sta a significare che, sebbene sia ancora attiva, potreste non trovare più disponibilità direttamente in negozio. Il Tasso Zero è possibile richiederlo, previa approvazione da parte della finanziaria.

Esselunga: queste sono le offerte da non perdere

Le offerte da non perdere da Esselunga passando per il Samsung Galaxy A71, un ottimo smartphone commercializzato nella fascia media della telefonia mobile, ed oggi effettivamente acquistabile a 299 euro, ma solo ed esclusivamente nella versione no brand.

La scelta è consigliata per gli utenti che vogliono godere di buone prestazioni generali, in quanto abbiamo un octa-core con soli 4GB di RAM, puntando tutto sull’ampiezza del display da 6.7 pollici e su un comparto fotografico abbastanza interessante, data la composizione di 4 sensori nella parte posteriore.

Il volantino Esselunga è attivo per tutta la settimana, anche se, come specificato in precedenza, sarà necessario prestare attenzione in merito alle scorte effettivamente disponibili in negozio, poiché potrebbero terminare prima del previsto.