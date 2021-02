Vodafone batte gli altri gestori con 3 offerte fino a 100GB in 4.5G

Vodafone adesso è in grado di riprendersi gli utenti, quelli che gestori come Iliad sono stati in grado di portargli via. Gli ultimi due anni sono stati molto concitati, nonostante Vodafone sia riuscita a restare in vetta alle classifiche di gradimento.

Stando alle ultime statistiche, sono molti gli utenti che invece avrebbero optato peraltro, lasciando dunque il nostro gestore anglosassone. Quest’ultimo adesso però vuole riprendersi i suoi ex clienti e lo vuole fare con tre offerte destinate solo ad alcuni eletti.

Vodafone: ecco tutte le migliori offerte per rientrare a far parte del provider

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited