Diverse settimane dopo l’arrivo del grande aggiornamento 1.5 per i giocatori di PC, lo sviluppatore di Stardew Valley, ConcernedApe ha annunciato che lo stesso aggiornamento è ora disponibile su console. Con questo aggiornamento, i giocatori su console Nintendo Switch, Xbox e PlayStation possono accedere alle numerose nuove funzionalità fornite con questo enorme aggiornamento.

L’aggiornamento di Stardew Valley è stato annunciato dallo sviluppatore del gioco l’11 febbraio e ora dovrebbe essere disponibile per tutti. Con questo aggiornamento, i giocatori di console ottengono l’accesso alle grandi funzionalità che sono arrivate per i giocatori di PC a dicembre.

Stardew Valley: il nuovo aggiornamento arriva dopo quello per PC

Tra le novitá, troviamo il gameplay cooperativo locale a schermo condiviso, la possibilità di sedersi sulle sedie, nonché una varietà di nuovi luoghi, eventi, puzzle e minigiochi. Come i giocatori si aspettano dal simulatore di agricoltura casuale, il gioco si è espanso ancora una volta, rendendo il gameplay ancora più robusto di quanto non fosse già.

Ad esempio, l’aggiornamento 1.5 introduce un nuovo NPC chiamato Leo che, come gli altri NPC, include la sua trama, retroscena e così via. Sono arrivati ​​anche alcuni NPC secondari; si chiamano Gourmand Frog, Birdie e Professor Snail. C’è una prigione vulcanica dinamica e in continua evoluzione, nuove sfide Qi, una nuova fattoria su un’isola sbloccabile e una regione di fattoria per l’agricoltura, oltre a un nuovo resort sbloccabile.

I giocatori noteranno l’aggiunta di noci di cocco d’oro per il fabbro da aprire, noci d’oro per sbloccare nuovi contenuti e aree e uccelli gemma che rilasciano gemme quando ti avvicini a loro. L’aggiornamento aggiunge una serie di altre modifiche, tra cui diversi nuovi nemici, un edificio dell’obelisco dell’isola, enigmi e segreti aggiuntivi, l’aggiunta di uno struzzo da allevare come animale da fattoria e molto altro ancora.