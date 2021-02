Al giorno d’oggi non si può più fare a meno delle carte di credito. Scegliere il giusto conto corrente per i propri risparmi è molto importante, soprattutto se si vuole evitare di pagare spese superflue. Anche a febbraio le offerte degli istituti bancari non mancano con la possibilità di sottoscrivere contratti molto vantaggiosi. Scopriamo dunque le migliori carte di credito per il mese di febbraio.

Carte di Credito: i migliori conti correnti di febbraio

Blu American Express: La carta Blu American Express è tra le più convenienti del momento. Non presenta costi di attivazione e il canone annuo, di 35 euro, è azzerato per il primo anno di contratto. Inoltre, se attivato a febbraio, garantisce il 5% di cashback sui primi 3’000 euro di spesa. Questa carta di credito offre un plafond fino a 5’000 euro e il limite di prelievo è fissato a 500€ ogni 8 giorni.

Carta Nexi Classic: Tra le carte di credito più vantaggiose del mese di febbraio non si può non annoverare la carta Nei Classic. La carta di Crèdit Agricole non presenta costi di attivazione, può essere sottoscritta solo dai possessori di un conto corrente della banca, e un canone annuo di 30,99 euro. Per quanto riguarda il plafond invece può raggiungere i 3’000 euro. Ottimo anche il tetto dei prelievi fissato a 1’000 euro giornalieri.