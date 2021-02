The Pokemon Company celebra il 25 ° anniversario della serie regalando un altro Pokemon gratuito per i giocatori di Spada e Scudo. A partire dal 25 febbraio, i giocatori potranno richiedere un Pikachu gratuito. Ciò che rende speciale questo particolare Pikachu è che conosce Sing, una mossa che normalmente non può imparare nei giochi.

Ecco come puoi richiedere Pikachu

Potrai richiedere questo Pikachu gratuito tramite una password speciale che verrà rivelata sul sito ufficiale di Pokemon e su altri canali di social media. La password sarà anche distribuita tramite la Newsletter del Pokemon Trainer Club. Ulteriori dettagli sul giveaway verranno annunciati in seguito.

Oltre a Sing, questo Pikachu conosce le mosse Encore, Celebrate ed Electro Ball. Inoltre è dotato di una Light Ball ed è di livello 25. Puoi leggere di più sul Pikachu gratuito sul sito Web del 25 ° anniversario di Pokemon.

Questo non è l’unico omaggio che i giocatori di Sword and Shield possono richiedere questo mese. Come ricompensa per aver sconfitto più di 1 milione di Cramorant durante il recente evento Max Raid dei giochi, The Pokemon Company regala un pacchetto di oggetti gratuiti fino al 28 febbraio. Il pacchetto include un Globo di fiamma, un Globo tossico, un tappo di bottiglia d’oro e pochi altri oggetti di valore.

L’omaggio di Pikachu è solo una parte della celebrazione del 25 ° anniversario di The Pokemon Company. La compagnia ha anche annunciato che ospiterà un concerto virtuale con Post Malone il 27 febbraio e anticipa che ci saranno “un sacco di eventi, promozioni e altro durante tutto l’anno”.

Tuttavia, non tutte le notizie recenti sono state positive. The Pokemon Company ha recentemente annunciato che cancellerà i Campionati Mondiali di Pokemon 2021 a causa della pandemia COVID-19 in corso. La competizione è ora impostata per tornare nel 2022.

Gli scalper stanno anche rovinando la promozione di McDonald’s Pokemon Happy Meal. Anche altri prodotti del GCC Pokemon scarseggiano a causa degli scalper, ma The Pokemon Company ha annunciato che ristamperà le carte Pokemon per combattere i problemi di rifornimento.