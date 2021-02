Dopo la vendita da parte di Huawei, il suo ex sotto brand Honor ha presentato da circa un mese sul mercato mobile il suo primo smartphone in Cina, cioè il nuovo Honor V40. A quanto pare, sembra che l’azienda abbia intenzione di portare ufficialmente questo device anche per il mercato europeo, dato che ha da poco ricevuto la certificazione EEC.

Honor V40 sta per approdare anche per il mercato europeo

In queste ultime ore l’ultimo smartphone a marchio Honor presentato circa un mese fa ha ricevuto la certificazione da parte della EEC (Eurasian Economic Commission) e questo non fa che segnalarci il suo imminente arrivo anche per il mercato europeo. Lo smartphone, stando a quanto emerso, arriverà ufficialmente con il nome di Honor View 40, ma non sarà l’unico. Oltre a quest’ultimo, hanno infatti ricevuto la stessa certificazione altri quattro smartphone.

Il primo ha il numero di modello HJC-LX9C e, secondo i rumors emersi, si tratterà di una versione globale di un altro device non ancora annunciato da Honor e potrebbe essere una variante dello scorso Huawei Nova 8 SE. Il processore di cui sarà dotato, invece, sembra che sarà il SoC Dimensity 800U. Il secondo device certificato è lo NZA-LX9 e anche quest’ultimo sarà la versione globale di un device certificato diversi mesi fa da TENAA. Al momento la sua identità rimane sconosciuta, ma sappiamo che avrà un display in risoluzione HD+ e una tripla fotocamera posteriore.

Gli ultimi due device di Honor sono rispettivamente CHL-LX1 e NTN-LX1. Questi ultimi sono già stati avvistati in rete ultimamente, in quanto hanno ricevuto la certificazione Bluetooth SIG. Tuttavia, per il momento non conosciamo molto altro su di loro.