In occasione della festa di San Valentino, domani 14 febbraio, Vodafone non si è fatta trovare impreparata e ha pensato ad un regalo veramente speciale per tutti i propri clienti. Infatti chiunque abbia una sim Vodafone, esclusivamente per la giornata di domani potrà usufruire di giga illimitati, molto utili per chi ancora è in quarantena o magari per parlare con la propria dolce metà con una videochiamata a distanza. Un’iniziativa decisamente azzeccata che farà felici migliaia di utenti in giro per l’Italia. Ma non è tutto, ci sono anche altre iniziative per domani!

Infinity free e lo spot per San Valentino

Come dicevamo non è tutto per Vodafone. Infatti, a tutti coloro che attiveranno un abbonamento Infinity tramite la propria linea Vodafone, ci sono 6 mesi di abbonamento gratuito da riscattare. Un’offerta interessante per tutti i fan del cinema e delle serie tv, disponibili in abbondanza sulla famosa piattaforma.

Inoltre, chiunque potrà condividere la propria storia su Instagram relativa al giorno di San Valentino, sul profilo di Vodafone. Le migliori verranno selezionate e scelte per la realizzazione del nuovo spot della compagnia telefonica. Un’iniziativa che siamo sicuri attirerà moltissimi utenti, con centinaia e centinai di contenuti condivisi su Instagram.

Insomma, tantissime novità e offerte per la festa di domani, ma soprattutto tantissimi regali per gli utenti Vodafone più fedeli da riscattare e sfruttare SOLO per la giornata di domani.

Continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia e le migliori offerte nel mondo della telefonia fissa e mobile.