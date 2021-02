Non esiste prova certa in merito alla pericolosità della radiazioni emesse dai nostri dispositivi. I telefoni, lo sappiamo, usano i sistemi in radiofrequenza per garantire l’usabilità delle comuni funzioni di interfaccia wireless. Ne consegue che Bluetooth, WiFi, dati mobili, NFC e GPS creano una sorta di emisfero elettromagnetico attorno al nostro corpo ed al nostro cervello.

Sono segnali deboli che non incidono negativamente sul nostro stato di salute. Nel dubbio, ad ogni modo, è sempre meglio scegliere smartphone innocui che oltre a rientrare entro il limite dei parametri si collocano a notevole distanza dai valori di riferimento. Ecco quali sono.

Radiazioni basse con questi smartphone: ben al di sotto dei 2 W per Kg consentiti dalla Legge

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Senza stare a sindacare sulla fedeltà dei dati e tenendo conto che il mercato può offrire diverse altre opzioni d’acquisto ci sembra doveroso riportare anche la lista dei telefono con radiazioni elevate che, sebbene non facciano male, sarebbe meglio evitare per avere una sicurezza aggiuntiva.