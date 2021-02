L’operatore virtuale 1Mobile, attivo su rete Vodafone, ha deciso di prorogare fino al 28 febbraio 2021, salvo cambiamenti, tutto il suo portafoglio offerte. Quest’ultime sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore e nei negozi.

Più precisamente stiamo parlando delle offerte 1Mobile Call Unlimited Plus, World Plus, Start Plus New, Power XPlus, Special xPlus, Giga 200 Limited Edition, Start XPlus Reward, Large XPlus Reward, 75 XPlus Reward e Special Flash Limited Edition. Ecco i dettagli.

1Mobile proroga le proprie offerte fino alla fine del mese di febbraio 2021

Nel dettaglio, 1Mobile Call Unlimited Plus offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, tariffe internazionali agevolate a consumo verso alcuni Paesi e 1 Giga di traffico dati in 4G, al costo di 6,99 euro al mese. 1Mobile World Plus, invece, con un costo di attivazione pari a 5 euro, prevede ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 320 minuti internazionali verso l’estero, 20 Giga di traffico dati in 4G e tariffe internazionali agevolate a consumo verso alcuni Paesi, al prezzo di 10 euro al mese.

Passiamo poi alla 1Mobile Start Plus New, con 500 minuti, 30 SMS, 5 Giga di traffico dati e tariffe internazionali agevolate, a 4,99 euro al mese e un costo di attivazione pari a 10 euro. 1Mobile Power XPlus, poi, propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet in 4G con tariffe agevolate verso l’estero, al prezzo di 6,99 euro al mese e costo di attivazione pari a 8 euro.

1Mobile Special xPlus, inoltre, offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet mobile con tariffe speciali a consumo verso l’estero, al costo di 8,99 euro al mese. Mobile Giga 200 Limited Edition, prevede 200 Giga di traffico internet nazionale ogni mese, utilizzabile in 4G LTE con velocità fino a 60 Mbps, al costo di 14,99 euro al mese. L’invio di chiamate e di SMS è inibito, mentre il costo di attivazione è pari a 5 euro fino al 28 febbraio 2021. Alcune di queste offerte, a partire dal 3° mese, aggiungono traffico dati. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.