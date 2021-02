Una situazione che ha fatto sorridere milioni di utenti quella che ha visto un gattino affrontare un’udienza in un tribunale del Texas. Tutto sotto lo sguardo attonito dei partecipanti. In realtà si è trattato di un avvocato che non riusciva a togliere il simpatico filtro da Zoom.

L’Avvogatto che difende un cliente in un’udienza virtuale su Zoom

Questa volta è un simpatico gattino a diventare famoso comparendo sulle prime pagine dei maggiori siti di informazione di tutto il mondo. In questo episodio esilarate il protagonista è un avvocato che ha affrontato un’udienza con le sembianze di in un gatto. Tutto questo grazie o meglio dire per colpa di un simpatico filtro di Zoom e della incapacità dell’avvocato a eliminarlo.

È stato quindi questo filtro di Zoom ad aver cambiato le sorti di un’udienza presso un tribunale in Texas. Sicuramente non in merito all’esame delle prove o della causa in corso, ma almeno stemperando il clima che solitamente in questi ambienti risulta sempre un po’ teso.

Infatti il procuratore della contea Rod Ponton si è presentato su Zoom sotto le simpatiche sembianze di un gattino “batuffoloso”. Una volta appresa la gaffe, Porton ha vissuto i 30 secondi più lunghi della sua vita nel cercare di riparare alla situazione.

“Sono pronto ad andare avanti. Sono qui dal vivo, non sono un gatto” avrebbe detto il procuratore al giudice. Intanto quest’ultimo cercava di dargli le istruzioni necessarie che avrebbero portato Porton ad eliminare il simpatico filtro dalla sua casella di Zoom.

Inoltre durante tutto il video si vede come i partecipanti su Zoom erano divertiti anche se all’inizio sembravano straniti da quello che stavano vedendo. Addirittura uno dei partecipanti, avvicinandosi allo schermo ha indossato degli occhiali, forse non credendo ai suoi occhi.

Resta comunque una scena esilarante che ha dato voce a un felino simpatico. Comunque il consiglio è quello di imparare bene ogni funzione possibile su Zoom prima di utilizzare questa app di videoconferenza. Soprattutto in situazioni importanti e serie come ad esempio un processo.