WindTre assicura anche nel mese di Febbraio il “Bonus internet” ai suoi clienti. Gli abbonati del gestore arancione che presenteranno una regolare attestazione ISEE 2020 con valore reddituale inferiore o uguale al tetto di 20.000 euro potranno ricevere il bonus dal valore di 500 euro per l’attivazione di offerte per la Fibra ottica.

WindTre, l’agevolazione per la Fibra ottica ed un tablet gratis

Così come per altri operatori, l’agevolazione del bonus internet sarà evasa attraverso uno sconto netto sui servizi della telefonia. Il valore dell’incentivo sarà equamente diviso in due parti: una prima parte andrà a coprire i costi per l’acquisto di un tablet mentre una seconda sarà detratta direttamente dal costo mensile per la tariffa di telefonia fissa.

La proposta pensata da WindTre per l’occasione del “bonus internet” si chiama SuperFibra. Calcolato il valore dell’incentivo, gli utenti pagheranno 7,31 euro per avere connessione internet illimitata con velocità della Fibra ottica cui si aggiungono anche le telefonate senza limiti verso tutti. Per quanto concerne il tablet, il dispositivo Lenovo Tab M10 FHD Plus sarà garantito a costo zero.

In una seconda variante l’opzione SuperFibra di WindTre prevede un costo mensile di 12,31 euro. Il pacchetto dei contenuti prevede sempre internet con tecnologia Fibra ottica e telefonate illimitate verso tutti, senza scatto alla risposta. Per il tablet, i clienti potranno scegliere il Samsung Galaxy TAB S6 LITE, aggiungendo una quota di 159,99 euro (sono già calcolati i 300 euro di sconto legati al bonus internet).

I clienti WindTre interessati a queste offerte dovranno compilare un modulo online sul sito internet del provider ed attendere una risposta da parte degli operatori.