Sempre più spesso articoli come questi hanno portato all’attenzione la necessità di verificare ogni applicazione che si decide di installare sul proprio smartphone. Non per altro, ma ultimamente sono diversi i virus che si nascondo sotto mentite spoglie nelle app del Play Store. Nonostante Google le controlli costantemente, cybercriminali riescono ad eludere i sistemi di sicurezza mettendo in serio pericolo gli smartphone Android degli utenti. È il caso di Joker, il pericoloso malware che può prosciugare il credito telefonico.

Ecco Joker, il malware che si nasconde dentro alcune app del Play Store

Sono ormai diversi i metodi che i cybercriminali utilizzano per mettere a segno truffe e raggiri ai danni di molti utenti. Dal phishing allo smishing l’obbiettivo è sempre quello di impossessarsi dei dati personali per scopi vili come rubare i soldi dal conto corrente. Sebbene questi metodi a volte sono efficaci, richiedono comunque una buona dose di ingenuità da parte della vittima.

Al contrario invece, nascondendo pericolosi malware all’interno delle app scaricabili da Play Store, il risultato è decisamente più veloce e con maggiori probabilità di riuscita.

È questo il caso di Joker, un pericoloso malware che sta usando come “Cavallo di Troia” alcune app presenti sullo store di Google. Queste ultime, create con sapienza nei minimi particolari, pur presentando funzionalità interessanti nascondo la loro vera natura: la truffa.

Di recente scoperta è “Keyboard Wallpaper” che propone una tastiera alternativa a quella preinstallata su Android insieme a un pacchetto di sfondi davvero niente male. Peccato che al suo interno si nascondeva Joker, il malware che assume il controllo dello smartphone. In alcuni casi è riuscito anche a prelevare somme di denaro dal credito telefonico o direttamente dal conto corrente attraverso il furto dei dati di accesso ai servizi di Home Banking.

Google ne ha già eliminate diverse, ma continuano comunque a nascerne di nuove sempre più pericolose ed efficienti. Occorre quindi fare molta attenzione e scoprire tutti i segreti per non cadere vittima di questi pericolosi malware.