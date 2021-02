L’applicazione di mappe sviluppata da Huawei, Petal Maps, ha integrato una grande novità: ora offre non solo percorsi con auto e mezzi pubblici, ma anche a piedi e in bici.

Con le enormi difficoltà che Huawei sta avendo nel campo dell’hardware, principalmente a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump, l’azienda è stata stimolata nello sviluppo del proprio software non solo con l’intento di colmare le carenze di Google, ma anche per completare la sua strategia aziendale. E con Petal Maps Huawei sta ottenendo un ottimo Google Maps per i suoi dispositivi.

Huawei Petal Maps più simile a Google Maps con i nuovi percorsi a piedi e in bici

Petal Maps ha migliorato i percorsi per offrire alternative a chi desidera spostarsi lasciando l’auto parcheggiata. I percorsi sono ora inclusi per coloro che vogliono camminare da un luogo all’altro, sia con indicazioni specifiche che con punti segnati sulla mappa. Inoltre, Petal Maps offre la mappatura del percorso in bicicletta.

Petal Maps migliora anche l’accesso ai percorsi con i mezzi pubblici. Certo, è ancora limitato: al di là dei viaggi all’interno delle grandi città, il sistema è debole. All’interno di queste città, i viaggi sono ben pianificati, compresi i trasferimenti e i tempi di attesa. Il design è chiaro e conciso, molto simile a quello offerto da Google Maps per gli stessi viaggi sui mezzi pubblici.

I diversi percorsi a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici sono già disponibili in Petal Maps. La guida punto a punto non funziona ancora per questi percorsi, solo per i percorsi in auto.