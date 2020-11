L’alternativa di Huawei a Google Maps sta iniziando a raggiungere alcuni utenti in versione beta: Petal Maps può ora essere scaricato su un gruppo selezionato di cellulari.

Di fronte all’impossibilità di accedere ai servizi e alle applicazioni di Google, Huawei ha sviluppato le proprie alternative.

Petal Maps è un’app per mappe senza opzioni superflue

Con HMS Core ha avuto modo di portare i servizi mobili su un gran numero di smartphone, come con Petal Search, la tua opinione su Google (e programma di installazione dell’app). E con Petal Maps, Huawei ha ottenuto un’ottima alternativa a Google Maps, il suo funzionamento è di ottimo livello.

La mancanza di Google Maps è uno dei grandi svantaggi per i possessori di un moderno Huawei, non per niente l’applicazione delle mappe è diventata quasi uno standard. È vero che l’AppGallery Store di Huawei ha diverse alternative di qualità, come Here WeGo o TomTom Go Navigation, ma il divario lasciato dalla mancata reinstallazione di Google Maps è grande. Petal Maps ti copre in un modo più che accettabile.

Petal Maps è in versione beta per alcuni telefoni Huawei con HMS Core con versione 5.0 o successiva. La versione disponibile è ancora un po’ limitata, ma offre pieno accesso alle mappe e anche alla navigazione GPS, le due funzioni essenziali in un’app del suo genere.

Petal Maps funziona come previsto. Ha un’interfaccia semplice, le mappe sono perfettamente leggibili, queste hanno traffico in tempo reale grazie ai dati TomTom (al momento non ci sono più layer), le posizioni preferite possono essere salvate (di default Petal Maps porta lavoro e casa, due indirizzi che possono essere definiti) e, come abbiamo detto, è inclusa anche la navigazione punto a punto con guida vocale.

Petal Maps copre ampiamente le funzioni di localizzazione sulla mappa e di navigazione da punto a punto attraverso istruzioni vocali.

Petal Maps non è neanche lontanamente completo come Google Maps, nemmeno Huawei lo intende. Offre ciò di cui un utente ha bisogno da un’applicazione cartografica: per dire loro dove si trova, dove si trova qualsiasi altro punto sulla mappa e come arrivare a quel punto passo dopo passo.