La disfatta di WhatsApp non è arrivata all’alba del 2021. Il cambio della policy sulla riservatezza dei dati non è piaciuto ai numerosi utenti che, in modo del tutto ragionevole, hanno direzionato la propria attenzione altrove.

Per il mese di Gennaio i dati parlano chiaro ed inquadrano una situazione in cui l’app verde dei messaggi è clamorosamente in perdita. Da due miliardi di utenti si scende parecchi gradini in basso per consegnare la vittoria ad un altro rivale altrettanto famoso. Ecco quale è l’app più scaricata della prima parte di quest’anno.

Addio WhatsApp: molti abbandonano ma c’è chi festeggia

A cantare vittoria nel campo delle piattaforma di messaggistica istantanea integrata è Telegram. Sconosciuta ancora a molti nonostante la sua eccelsa popolarità è diventata il barlume di speranza per una comunicazione riservata in ogni sua forma.

Il suo successo si deve alle personalizzazioni apposte alla grafica nonché alle funzionalità previste da Pavel Durov, il russo che l’ha progettata ricalcando le opzioni WhatsApp ed ottimizzandone i sistemi per renderli a misura d’utente.

L’applicazione porta ad un addio WhatsApp giustificato dall’alto rango di privacy imposto nelle comunicazioni tra gli utenti. I messaggi così come le chiamate, le video chiamate e tutti i file ricevuti e trasferiti sono segreti. Tutto molto veloce grazie ai poderosi server e tutto a prova di intruso, tanto che nemmeno gli sviluppatori possono accedere ai dati.

Il discorso precedentemente fatto non può essere riportato tale e quale per la privacy WhatsApp che risente di pesanti mancanze. Stando a quanto emerso da una recente indagine di Sensor Tower sono 63 milioni i download Telegram di Gennaio 2021 per un volume aggiuntivo pari ad un fattore 3.8 rispetto al corrispettivo anno precedente. WhatsApp viene battuta anche da TikTok che si posiziona al secondo posto con quasi 62 milioni di nuove installazioni.