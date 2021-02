TIM è tra i provider che hanno aderito alla campagna del cosiddetto bonus internet. I nuovi abbonati del gestore o i vecchi abbonati che non hanno ancora un piano per la Fibra ottica potranno attivare una tariffa per le connessioni internet ad alta velocità, beneficiando di un agevolazione su costi dal valore di 500 euro.

TIM, lo sconto di 500 euro per le tariffe di Fibra ottica

Il bonus di 500 euro di TIM è speculare a quello previsto da altri operatori, tra cui WindTre o Vodafone. Lo sconto sul piano di telefonia mobile sarà diviso equamente in due parti: una prima parte sarà detratta come sconto netto sul prezzo mensile dell’offerta, una seconda parte invece sarà utilizzata come riduzione sul costi di listino per l’acquisto di un tablet.

Per ricevere il bonus internet, i clienti dovranno presentare a TIM un’attestazione ISEE aggiornata allo scorso anno con valore economico familiare uguale o inferiore a 20.000 euro. Per la richiesta dell’incentivo si potrà comunicare con i tecnici dell’operatore o negli store ufficiali o anche utilizzando i canali web.

Al netto dello sconto del bonus internet, la promozione per i clienti di TIM avrà un valore pari a 19,90 euro. Gli utenti a questo costo riceveranno internet senza limiti con le classiche velocità della Fibra ottica. Anche le telefonate, senza scatto alla risposta, sono incluse nel piano.

Per quanto concerne il tablet, invece, gli abbonati di TIM potranno acquistare un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il prezzo del dispositivo sarà di soli 29,90 euro, essendo applicata una riduzione di 300 euro sul prezzo di listino proprio grazie al bonus internet.